Дефицит 700 тыс. рабочих к 2029 году: почему немецкая промышленность теряет квалифицированные кадры

Германия столкнулась с нарастающей нехваткой квалифицированных рабочих. По прогнозам, к 2029 году дефицит составит более 700 тыс. человек. Это связано с кризисом профессионально-технического образования, неуверенностью молодежи в будущем немецкой промышленности и провалом интеграции мигрантов. О том, почему цепочка проблем только усугубляется и какие дисбалансы она создает, рассказал медиаэксперт Дмитрий Швайба в "Актуальном интервью".

Медиаэксперт отметил, что немецкая статистика сверхточна и отражает реальные процессы. Дефицит кадров начинается с системы профессионально-технического образования. "Люди сомневаются, что, связав свою жизнь с немецкой конвейерной сборкой, у них будет возможность полноценно зарабатывать. Это неуверенность, и это сигнал - в том числе политический. Люди не приходят на рабочие места с нужной квалификацией", - пояснил Дмитрий Швайба.

Параллельно идет миграционная история, которая не обеспечивает решения проблемы. Изначально задумывалось, что мигранты адаптируются и вольются в экономику. Этого не произошло. "Мигранты со своими горестями - себе, немецкая экономика - себе. Они являются дополнительной и очень тяжелой нагрузкой на реальный сектор. Это создает дисбалансы, и проблема не ограничивается горизонтом 2029 года", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, Германия могла бы контролировать миграционный поток на границе, но не сделала этого. "Мультикультурализм активно отрабатывался в немецком истеблишменте. Утверждалось, что мигрантов сделают европейцами. Но основная масса мигрантов отрицает эти культурные процессы, плюс есть религиозные различия. Возникла ситуация неуправляемости", - отметил Дмитрий Швайба.

Он также обратил внимание на формирование национальных анклавов - целых районов, откуда немцы переезжают, потому что им там некомфортно.

"Дисбаланс экономики чувствуется в разных вопросах, но наиболее остро - когда нужно обеспечить базовые потребности промышленности. Тема трудовых ресурсов вскрывает всю проблематику", - резюмировал эксперт.