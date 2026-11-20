Еврокомиссия ожидает, что в 2026 и 2027 годах бюджетный дефицит Польши установит абсолютный общеевропейский рекорд: он составит 7,1 % от объема ВВП. При этом в 2028 году дефицит и вовсе вырастет до 7,2 %.

В целом в ЕС ситуация по этой части неблагополучна: дефицит национальных бюджетов приближается к 4 %, тогда как нормы Евросоюза требуют, чтобы этот показатель не превышал 2 %.

Но рекорд Польши тревожит даже привыкших ко многому брюссельских чиновников: дефицит в 7,1 % - прямая дорога к социальному и долговому кризису.

За какие-то два года госдолг страны должен вырасти с нынешних 60 до 75 %. Причина этому одна: Польша все больше расходует на военные нужды, пренебрегая малейшей бюджетной дисциплиной.

Результат неизбежен: у страны, ввергнутой в кризис, будет огромная, но безденежная армия. В прежние времена такую проблему позволяла решить только большая война.