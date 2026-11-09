Дефицит бюджета США в 2026 фингоду приблизился к 2 трлн долларов

Печальные итоги: финансовый год в США окончился, правительство объявило первые его результаты. Дефицит бюджета составил без малого 2 трлн. Госдолг несколько месяцев назад перевалил за 40 трлн, а его обслуживание обходится почти в 1,5 трлн долларов. Такие данные имеют очевидный психологический эффект: они ввергают биржевых трейдеров в панику. Все эти десятки триллионов заставляют спекулянтов с большей настороженностью оценивать платежеспособность США, из-за чего обслуживания американского долга становится все более дорогим.