Дефицит бюджета Украины в 2027 году достигнет 15 % от ВВП. Киевский режим прекращает финансирование необязательных госрасходов: урезаются средства на новые строительства, реконструкции и капремонт.

Отчаянные попытки Украины закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования на Западе встречают все прохладнее. Еврокомиссия отклонила украинский запрос на выделение 220 млн евро на поддержку аграрного сектора.

Между тем, в 2027 году Киев планирует потратить на нужды армии 44 % ВВП, что составляет 109 млрд долларов.