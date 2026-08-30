Дефицит госбюджета Польши в 2027 году достигнет рекордной отметки в 75 млрд долларов, предупредил министр финансов Анджей Доманьский.

Для понимания: еще 4 года назад эта цифра была в 9 раз меньше. Такая разница обоснована колоссальными военными расходами.

Накануне премьер польского режима признал, что сейчас Варшава инвестирует в оборону больше, чем когда-либо в истории. По его словам, военный бюджет страны в 2026 году на 7 млрд долларов больше, чем в предыдущие годы.

Действительно, военные расходы превысили свой исторический максимум в 4,8 % ВВП. В планах - достичь отметки в 5 %, это примерно вдвое превышает средние показатели других стран НАТО. Оправдываясь за рекордные траты перед народом Польши, Туск снова рассказал о важности защиты госграниц от неких воображаемых угроз.