Дефицит кадров в латвийском здравоохранении бьет по качеству и доступности медицинской помощи

Латвийские власти довели систему здравоохранения до состояния глубокого кризиса. Ради экономии бюджетных средств ведомство постепенно сокращает штат сотрудников. Закономерно этому растет количество обращений. В результате на оставшихся специалистов легла колоссальная нагрузка, из-за чего оперативно обрабатывать запросы пациентов становится физически некому.

Люди вынуждены долго ждать своей очереди, отчего увеличилось количество жалоб. Эксперты бьют тревогу, ведь подобный дефицит кадров напрямую бьет по качеству и доступности медицинских услуг.