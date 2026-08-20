Дефицит пшеницы и резкий скачок цен грозит мировому рынку. Один из триггеров - ситуация с безопасностью в Черном море. В последние недели Украина и Россия обменивались взаимными ударами по черноморским портам и судам, что привело к закрытию зерновых терминалов.

Нарушаются поставки и повышаются риски для продовольственной безопасности крупнейших покупателей - Индонезии и Египта. В Азии зерноперерабатывающие предприятия забронировали до 2,5 млн тонн пшеницы с поставкой из Черного моря с июля по сентябрь. Под угрозой оказалась доставка 50 % продукции импортного спроса. В итоге фьючерсы на эталонную пшеницу уже взлетели до трехлетнего максимума.