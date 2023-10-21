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Дефицит бюджета США вырос на 320 млрд долларов

Дефицит бюджета США вырос на 320 млрд долларов

Дефицит бюджета США увеличился за минувший год на320 млрд долларов (до 1,7 трлн долларов). Об этом говорится в совместном заявлении министра финансов США Джанет Йеллен и главы Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг, сообщает ТАСС.

Как указывается в документе, в 2023 финансовом году, завершившемся 30 сентября, бюджетные расходы США превысили 6,1 трлн долларов, доходы составили свыше 4,4 трлн долларов. Таким образом, дефицит бюджета по сравнению с данными за 2022 финансовый год вырос на 320 млрд долларови составляет около 1,7 трлн долларов. Как указывается в заявлении, это соответствует 6,3 % ВВП США.

В документе подчеркивается, что дефицит бюджета в завершившемся финансовом году оказался на 31 млрд долларов ниже показателей, которые власти США прогнозировали по итогам прошлого финансового года. В 2022 финансовом году дефицит бюджета составлял 1,37трлн долларов и соответствовал 5,4 % ВВП.

Фото: pixabay.com

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