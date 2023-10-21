Дефицит бюджета США вырос на 320 млрд долларов

Дефицит бюджета США увеличился за минувший год на320 млрд долларов (до 1,7 трлн долларов). Об этом говорится в совместном заявлении министра финансов США Джанет Йеллен и главы Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг, сообщает ТАСС.

Как указывается в документе, в 2023 финансовом году, завершившемся 30 сентября, бюджетные расходы США превысили 6,1 трлн долларов, доходы составили свыше 4,4 трлн долларов. Таким образом, дефицит бюджета по сравнению с данными за 2022 финансовый год вырос на 320 млрд долларови составляет около 1,7 трлн долларов. Как указывается в заявлении, это соответствует 6,3 % ВВП США.

В документе подчеркивается, что дефицит бюджета в завершившемся финансовом году оказался на 31 млрд долларов ниже показателей, которые власти США прогнозировали по итогам прошлого финансового года. В 2022 финансовом году дефицит бюджета составлял 1,37трлн долларов и соответствовал 5,4 % ВВП.