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Дефицит нефти в 2023 году предсказали эксперты
Крупный американский инвестбанк предсказал мировому рынку дефицит нефти к следующему году из-за нехватки добывающих мощностей.
Прогнозируется, спрос может превысить предложение уже к маю, так как санкции сократят экспорт российской нефти, а спрос в Китае, как ожидается, восстановится после окончания локдауна. В таком случае мировые цены на нефть вырастут с текущих 80 долларов за баррель до 100 и выше, так как свободные производственные мощности иссякнут. Инвестиции в эту отрасль последние годы сокращались по всему миру.
Фото:pixabay.com
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