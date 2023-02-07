Дефицит нефти в 2023 году предсказали эксперты

Прогнозируется, спрос может превысить предложение уже к маю, так как санкции сократят экспорт российской нефти, а спрос в Китае, как ожидается, восстановится после окончания локдауна. В таком случае мировые цены на нефть вырастут с текущих 80 долларов за баррель до 100 и выше, так как свободные производственные мощности иссякнут. Инвестиции в эту отрасль последние годы сокращались по всему миру.