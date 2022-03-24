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Дефицит продуктов и лихорадка энергорынка на Западе

Настоящая битва разворачивается во французских магазинах. Покупатели вступают в сражения за растительное масло. В стране ожидаются проблемы с мукой. Президент Макрон обещает выручить малоимущих и граждан среднего класса введением продовольственных карточек. В магазинах Германии и Италии уже сейчас продажа продуктов идет по принципу "не более единицы в одни руки". Но и это уже не спасает.

Danone закрыла 4 завода в Испании

В Испании продовольственный дефицит усугубляется протестами фермеров и грузоперевозчиков. Компания Danone сегодня приостановила выпуск продукции на 4 из 7 своих заводов из-за невозможности доставки сырья на предприятия.

Энергорынок лихорадит после решения Москвы

После введения антироссийских санкций на Западе продолжается и бензиновый бум, в том числе в Великобритании. В добавок оптовые цены на газ здесь только за сутки выросли на четверть. Это случилось после слов президента Путина о переходе на рублевые расчеты за голубое топливо.

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