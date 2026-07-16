Деиндустриализация и казнокрадство: как Польша и Прибалтика зарабатывают на агрессивной риторике

Заявление о том, что Франция готова предоставить свой ядерный зонтик Польше и другим странам, вызвало острую реакцию экспертов. По их мнению, эта инициатива - не столько практический шаг, сколько политический театр, призванный успокоить внутреннего избирателя и поднять ставки в противостоянии с Россией и Беларусью. Однако за этим скрываются опасные игры, которые могут привести к катастрофе. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

Научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов назвал происходящее "игрой с огнем" и отметил, что Франция пытается продемонстрировать свой ядерный потенциал, расширяя влияние на Европу. Польша, в свою очередь, радостно вбежала в этот договор, но, по сути, у нее нет никаких рычагов управления этим оружием. "На территории Польши будет базироваться ядерное оружие, но никаких решений, нажатия кнопок у них не будет. Это игра. Если Россия начнет ответный удар, Франция сможет заявить, что она ни при чем - мол, решила Польша, хотя она ничего не решала", - пояснил эксперт.

По его словам, ядерный "зонтик" даст Польше возможность не чувствовать себя защищенной, а наоборот - усиливать агрессию. "Это не просто защищенность. Этот зонтик, это крышевание даст им возможность "гавкать" еще сильнее - усиливать русофобскую и антиславянскую риторику. Здесь не видится ничего здравого. Больше всего - психиатрического", - заявил Руслан Панкратов. Вторая цель - демонстрация: Польша показывает, что она не одна, что за ней стоит Евросоюз.

Эксперт напомнил, что у Польши и Европы нарастают экономические проблемы. Дорогие энергоресурсы, деиндустриализация, стагнация - все это подтачивает базу для военных амбиций. "Из-за недешевых энергоресурсов все, что производили, схлопывается. Деиндустриализация неминуема. Мы видим не просто стагнацию, а приближение кризиса", - отметил он.

Особенно уязвимы страны Прибалтики, которые без европейских субсидий просто не смогут существовать. "Любая математика говорит: страна может выжить, когда у нее население больше двух миллионов. У каждой из прибалтийских стран меньше. Как только заканчиваются субсидии, эти государства не в состоянии прожить никак, они превращаются в территорию с населением", - подчеркнул Руслан Панкратов.

По мнению эксперта, за всеми этими инициативами стоят не страхи перед "российской угрозой", а банальные меркантильные интересы и казнокрадство. Польша и Прибалтика используют агрессивную риторику как способ выбивать финансирование и оружие из Брюсселя, Вашингтона и Лондона. "Все это нужно, чтобы из фондов и от союзников доставать как можно больше денег. Другого там ничего нет", - резюмировал он.