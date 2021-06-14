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Декларацию по борьбе с новыми пандемиями приняли лидеры стран G7 на саммите в Лондоне
Документ получил название Карбис-Бэй - в честь городка, где прошел форум. Лидеры G7 обещали в будущем сократить время на создание вакцин, включая их разработку и лицензирование, до ста дней. Также страны "Большой семерки" договорились как можно скорее помочь бедным государствам в преодолении нынешней пандемии.
Еще неделю назад я просил своих коллег-лидеров помочь в подготовке и предоставлении доз, необходимых для вакцинации всего мира к концу 2022 года. Я очень рад сообщить, что мы договорились направить более 1 миллиарда доз, включая 100 миллионов из Великобритании, в беднейшие страны мира, что является еще одним большим шагом на пути к вакцинации всей планеты.
Факт
Число случаев коронавируса в мире уже превысило 176,5 миллиона
Пока в Европе ослабляют карантин, власти Санкт-Петербурга приняли решение вновь его ужесточить. С 17 июля ограничивается работа ресторанов, в том числе полностью запрещаются фудкорты. Кинотеатры снизят заполняемость до 50 процентов. Массовые мероприятия с числом зрителей свыше 3 тысяч человек также запрещены.
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