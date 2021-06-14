Декларацию по борьбе с новыми пандемиями приняли лидеры стран G7 на саммите в Лондоне

Еще неделю назад я просил своих коллег-лидеров помочь в подготовке и предоставлении доз, необходимых для вакцинации всего мира к концу 2022 года. Я очень рад сообщить, что мы договорились направить более 1 миллиарда доз, включая 100 миллионов из Великобритании, в беднейшие страны мира, что является еще одним большим шагом на пути к вакцинации всей планеты.



Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

