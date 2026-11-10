Делегации России, Украины и США приступили к переговорам в Абу-Даби

В Абу-Даби стартовали переговоры России, Украины и США. Киевскую делегацию возглавляет бывший глава Совета безопасности Умеров, российскую - советник Путина Мединский. С американской стороны присутствуют спецпредставители США Уиткофф и Кушнер, который заявил, что американская сторона рассчитывает на продуктивный диалог. По его словам, за последние месяцы проведено множество переговоров как с Путиным, так и с Зеленским. И эти переговоры были весьма эффективны. Также Джаред Кушнер отметил, что президент Трамп настроен добиться мира и поручил спецпосланникам приложить дополнительные усилия, чтобы найти решение, которое позволит не только завершить войну, но и даст обеим сторонам возможность оказаться в более сильном положении и приступить к реализации всего потенциала, которым обладают эти две страны.

Еще до старта встречи в столице ОАЭ украинская делегация провела консультации с представителями США и ЕС. Однако на основных переговорах европейцы не присутствуют.

Темой номер один на трехсторонних переговорах станут надежные гарантии безопасности для обеих сторон. По словам Умерова, ключевые приоритеты Киева - "прекращение боевых действий, надежные гарантии безопасности, экономическое восстановление и развитие Украины, а также гуманитарные меры". В свою очередь Россия намерена обсуждать создание новой архитектуры европейской безопасности в целом. Из числа практических вопросов стороны также намерены обсудить возможность дальнейших гуманитарных операций и обменов.