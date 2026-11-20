Глобальные политические события, так или иначе связанные с украинским конфликтом, происходят одно за другим. После встречи Китая, России и Соединенных Штатов в Шэньчжэне, где тема Украины тоже звучала, состоялись сразу два мероприятия в Берлине. Они стали своеобразным ответом на инициативы Москвы и Вашингтона в вопросе урегулирования европейского конфликта.

По итогам переговоров, в которых участвовали американская, украинская и европейская делегации, выступил спецпредставитель Трампа Джаред Кушнер: он заявил, что удалось согласовать гарантии безопасности Украине - именно это было камнем преткновения на любых прежних переговорах.

Киеву пообещали, что он получит поддержку, полностью аналогичную так называемому 5 пункту устава НАТО, причем Россия якобы одобрила такой вариант. Речь идет о том, что в случае нападения страна получает поддержку всех участников того или иного союза - в данном случае, стран, дающих Украине гарантии.

Одновременно в Берлине прошел саммит пресловутой "коалиции желающих". Там подтвердили выделение денежной помощи Киеву: до исхода 2027 года он получит 90 млрд долларов по линии ЕС и еще 140 млрд - по линии НАТО.

Одновременно европейцы заявили, что их участие в любых переговорах по Украине является обязательным. И, будто бы, какие контакты в связи с возможным приездом в Кремль представителей Франции, Германии и Британии уже состоялись.