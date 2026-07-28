Делегация США покинула зал Совбеза ООН в знак протеста

Дипломаты США покинули заседание Совета Безопасности ООН во время выступления представителей Франции. Градус отношений между странами накалился после того, как постоянное представительство Франции при организации заявило, что Штаты больше нельзя рассматривать как "маяк прав человека".

Париж осудил Вашингтон за противодействие переизбранию Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на второй срок. Ответ не заставил себя ждать. Постпред США Дэн Негреа едко обвинил саму Францию в потворстве "некоторым из самых худших нарушителей прав человека".