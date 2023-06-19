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Делегация Гуанчжоу посетила Минск, чтобы ознакомиться с подходом к образованию и развитием национальных брендов

Белорусскую столицу посетила китайская делегация. Встреча с гостями из коммерческого центра Поднебесной Гуанчжоу прошла в Минском горисполкоме. Делегация также посетила одну из гимназий города, Белорусский государственный университет и торговый центр "Столица", чтобы ознакомиться с подходом к образованию и развитием национальных брендов.

Наиважнейшие для нас сферы - это образование и культура. Потому мы надеемся через улучшение отношений между правительствами развивать их.
Чжан Яцзэ, заместитель председателя комитета Народной политической консультативной рады Китая в Гуанчжоу

Отношения Минска с Гуанчжоу активизировались два года назад. В целом в белорусской столице тесные отношения с шестью городами Китая, в том числе со столицей Пекином.

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