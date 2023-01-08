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Delfi: Литовцы живут меньше остальных европейцев
Литовские СМИ публикуют печальную статистику: продолжительность жизни в стране на пять лет меньше, чем в среднем по Евросоюзу. При этом хронические заболевания появляются у литовцев на несколько лет раньше, чем у остальных европейцев. Главная причина этого - плохое питание, курение и социальное расслоение. СМИ указывают, что большинство граждан Литвы просто не в состоянии позволить себе здоровый рацион: по этой причине уже в 57 они обзаводятся букетом неизлечимых заболеваний, тогда как французу это грозит только в 65. Соответственно, при средней продолжительности жизни в 75 лет, последние 18 лет литовцы проживают в качественном отношении много хуже, чем рядовой европеец.
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