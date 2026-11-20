Совсем недавно Юлия Тимошенко со слезами на глазах заявила, что такой коррупции в Украине, как сейчас, еще не было никогда. Была, всегда была, просто сейчас Юлии Владимировны нет в этой цепочке откатов, а со стороны все кажется гораздо страшнее.

Коррупционный скандал, развернувшийся в Службе безопасности Украины, оказался не просто очередным эпизодом в череде антикоррупционных разоблачений, а обнажил сразу несколько линий напряжения - противостояние СБУ и Национального антикоррупционного бюро, вопрос о политической воле на самом верху и беспрецедентную по масштабам схему крышевания криминала.

В центре истории генерал-майор Сергей Дука, первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ, которого следствие называет одним из ключевых фигурантов операции "Карфаген". Это человек, который напрямую подчиняется президенту Украины. Казалось бы, он должен быть кристально чист, но оказалось иначе.

По версии НАБУ и САП, на протяжении нескольких лет в Украине действовала преступная организация, которая курировала сеть мошеннических кол-центров, наркобизнес, а также занимавшаяся избиениями, пытками и вымогательством.

Правоохранители не только не боролись с этой структурой, но и регулярно получали от нее крупные взятки на самом высоком уровне. В обнародованных материалах НАБУ Сергей Дука фигурирует под позывным "Аким". Следствие утверждает, что он знал о деятельности организации и помогал ей решать проблемные вопросы не только в СБУ, но и в офисе генерального прокурора и национальной полиции.

Задержание генерала 4 ноября 2026 года сопровождалось драматическими деталями. НАБУ сообщило, что высокопоставленный сотрудник СБУ угрожал оружием, прибывшим для обыска детективам, и не допускал их на место, а на помощь ему прибыли спецназовцы СБУ. Позже прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Николай Карась рассказал, что во время обыска Дука разбил телефон топором. Очень не похоже на поведение генерала, которому нечего скрывать.

Высший антикоррупционный суд 6 ноября избрал Дуке меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 65 млн гривен (приблизительно 1,5 млн долларов). Сам подозреваемый заявил в суде, что не имеет возможности внести такую сумму, однако уже к 10 ноября стало известно, что залог фактически собран всем миром. 1113 человек внесли в общей сложности 44 млн гривен, после чего Дука вышел из СИЗО.

Прокурор Карась подтвердил, что суммы взносов были разными - от 10-20 тыс. до 100-150 тыс. гривен. Украинские журналисты со ссылкой на источники сообщали, что в отдельных подразделениях СБУ от сотрудников требовали принять участие в сборе средств: оперативники должны были перечислить по 50 тыс. гривен, а руководители подразделений и их заместители - по 150 тыс. гривен.

Сергей Дука, генерал-майор СБУ, подозреваемый в причастности к деятельности преступной организации:

"Я очень благодарен своим побратимам и сотрудникам Службы безопасности Украины за то, что помогли внести безосновательный, необоснованный залог, на который у меня и моей семьи не было средств. Я знаю, как тяжело зарабатываются деньги ребятами, поэтому от чистого сердца им за это благодарен. Я хочу подчеркнуть, что не совершал преступлений, которые мне инкриминируют НАБУ и САП. Это месть руководителей антикоррупционных органов за события годичной давности, а именно документирование сотрудников НАБУ, их коррупционных преступлений и их руководства".

В 2025 году разгорелся скандал с участием НАБУ и САП. С одной стороны, они начали совать нос слишком глубоко, с другой, - СБУ попыталась раздобыть на них компромат. Вышло не очень, но чтобы понять суть проблемы, нужно вспомнить, как в Украине появился орган, который не подчиняется никому в этой стране, кроме американцев. Был принят ряд законов, который выводил эти органы из подчинения Верховной рады, президента, Генеральной прокуратуры.

У НАБУ и САП было только две задачи.

Следить за тем, чтобы коррупционные потоки не ушли налево. Собирать компромат на украинских чиновников.

Еще при экс-президенте Украины Петре Порошенко эти структуры пытались прикрыть, но после окрика из посольства США даже украинский лидер сдал назад. Традиционно коррупционные скандалы в Украине всплывают, когда кто-то с кем-то не поделился. Вряд ли НАБУ волнует деньги украинских налогоплательщиков и здоровье их детей.

Что касается оборотов наркотических веществ, военнослужащие Украины, сами украинцы и наемники из Колумбии, попадая в плен, неоднократно рассказывали, что наемников используют как курьеров, а в Вооруженных силах Украины, начиная с учебки, никто не запрещает принимать соли. В какой-то степени даже поощряют это, ведь за услуги молчания и трансфера им платят.

Станет ли нынешний скандал чем-то, что действительно сломает украинскую коррупционную систему? Точно нет. Полагаем, что это очередная игра на откуп.

Пока парламент обсуждает оборонный бюджет, а в соседнем здании генерал СБУ уничтожает улики своего воровства и продажности, страдать будут только те, кто не может откупиться. Среди них в том числе военнослужащие, которые смогли вернуться с поля боя. Это потенциальные люди для мобилизации, которые прячутся по подвалам под мамкиной юбкой, и единственное их оружие - сплоченность против прогнившей власти и ее беспредела.

Как генерал СБУ собрал 1,5 млн долларов на залог за пару дней. Почему громкие разоблачения в Киеве всегда заканчиваются ничем. Об этом и не только смотрите в новом выпуске проекта "Это другое".