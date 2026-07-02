Генпрокуратура Германии озвучила первые официальные обвинения по делу о подрыве "Северных потоков". Гражданину Украины Кузнецову инкриминируют нападение на гражданскую энергетическую инфраструктуру, что является военным преступлением.

По данным следствия, обвиняемый в сентябре 2022 года возглавлял диверсионную группу из семи человек, взорвавшей газопроводы "Северный поток".

Судебное разбирательство по данному делу пройдет в Гамбурге, дата пока не назначена. Немецкие правоохранительные органы считают доказательства неопровержимыми. Следователи ссылаются на улики, обнаруженные в телефоне обвиняемого, и данные перехваченных телефонных разговоров, в которых он обсуждал детали диверсии. При этом сам Кузнецов ссылается на "функциональный иммунитет" как исполнитель приказа - он, вероятно, действовал по заданию украинских спецслужб.

Если будет доказано участие высокопоставленных военных чиновников Украины, это может повлиять на немецкую поддержку Киева.