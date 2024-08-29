Дело Дурова продолжает оставаться в топе главных тем мировых СМИ. New York Times пишет, что предъявление обвинений Дурову придало новую энергию долго идущему спору о свободе слова в интернете и столкнуло лбами ее жестких сторонников в лице Дурова и Илона Маска против государственных регуляторов и законодателей. Подробности в авторской рубрике - "Таблица Менделевой".

Политическая акция, западное лицемерие и свобода слова под судебным надзором. Охота на Telegram. Что будет, если погнаться за двумя братьями?



Легкая добыча. Дуров едва успел ступить на французскую землю и сказать "Бонжур", как его арестовали на взлетной полосе аэропорта в пригороде Парижа. При этом за 20 минут до посадки бизнес-джет основателя Telegramрезко развернулся в сторону границы с Италией, но то ли из-за нехватки топлива, то ли из-за приказа авиадиспетчеров - версии разнятся - вскоре вернулся на прежний курс. Несколько суток предпринимателя держали под стражей. На просвещенном Западе, ратующем за свободу слова, молчали. Правозащитники опростоволосились. Ни санкций, ни закрытого неба.



На Западе действуют так, как им выгодно, если ловят мелких блогеров, Запад поднимает вой "свобода слова нарушена", а если таких, как Дуров, то это дело уже политическое. Активами обладает большими. Всем понятно, дело политическое, имеет подтекст. Уступит часть и быстро выйдет на свободу. Ничего личного - просто бизнес. Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова (Россия)



Задержание основателя Telegram могло быть спровоцировано нежеланием администрации мессенджера сотрудничать с французскими властями - сообщила газета Politico. Президент Франции Макрон выждал паузу и только после этого разразился комментарием:



Я читаю ложную информацию о Франции после ареста Павла Дурова. Франция больше всего привязана к свободе выражения мнений и коммуникации, инновациям и предпринимательству. Так и останется. Арест президента Telegram на территории Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение остается за судьями. Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова (Россия)



Но вот кто заманил предпринимателя в Пятую республику? В СМИ после ареста всплыли интересные подробности. Дуров якобы прилетел по приглашению самого президента, и у них должен был состояться ужин. В Елисейском дворце эту информацию, очевидно, не подтвердили. Однако лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо убежден в обратном.



Макрон вполне способен на такого рода обман с целью выполнить миссию, которую потребовали его хозяева: посадить в тюрьму всех, кто защищает свободу слова! Мы требуем объяснений от Макрона! Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова (Россия)



Исключать эту версию нельзя. К тому же Макрон и Дуров уже трапезничали в 2018-м. Тогда, по сообщениям Wall Street Journal, президент Франции предлагал предпринимателю перенести штаб-квартиру Telegram в Париж и обещал гражданство Франции, от которого, к слову, Павел не отказался. А переносить штаб не стал. Вот она - непрощающая французская любовь.



Когда именно был выдан ордер на арест Дурова, тоже остается загадкой. Также выяснилось, что охота идет сразу на двух Дуровых. Французские власти объявили в розыск и старшего брата Николая - это именно он придумал уникальный протокол шифрования Telegram, за которым охотятся западные спецслужбы. И Макрон, здесь, скорее, просто пешка, которой не жалко пожертвовать ради того, чтобы загнать мессенджер в оковы своей цензуры.



Я думаю, что настоящая причина в том, что до американских выборов осталось немного. И помните, в прошлый раз было то же самое. Незадолго до избрания Трампа его выгнали из Twitter. Twitter был полностью захвачен демократами. Следовательно, со стороны американских левых. А теперь, когда снова выборы и Трамп занимает очень хорошую позицию в интернете, это безумие. То есть Google встал на сторону левых. Twitter встал на сторону Трампа. Илон Маск действительно отправил деньги Трампу. Это создает сумасшедшее напряжение. И я думаю, что Telegram, благодаря своему сегодняшнему масштабу, рассматривается как огромный инструмент коммуникации и влияния. Дж. М. Корда, блогер (Франция)



При этом известно, что госдеп США уже использует платформу Telegram для мобилизации протестных движений в странах, где Вашингтон рассчитывает добиться смены правительства, об этом заявил бывший сотрудник госдепартамента Майк Бенц.



Telegram - это очень мощное средство в руках госдепартамента, позволяющее ему мобилизовать протестные движения и политическую поддержку против авторитарных стран. Вот почему правительство США так любило платформу с 2014 по 2020 годы, ведь благодаря ее уникальным особенностям и анонимности мы могли финансировать политические объединения или активистов. Майк Бенц, экс-сотрудник Госдепартамента США

