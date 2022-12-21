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Дело о коррупции в европейских коридорах власти сдвинулось с места - взяточники разговорились
Бельгийское издание "Ле Суар" публикует утечки из кулуаров местной прокуратуры: сдвинулось с места и получило энергичное развитие дело о коррупции в европейских коридорах власти. Как известно, две недели назад в кабинетах ряда высших чиновников Европарламента прошли обыски, а вице-президента этой структуры арестовали. Теперь главные фигуранты данного скандала начали давать признательные показания: Ева Кайли, замглавы Европарламента, частично признала факт получения взяток. Она сообщила, что портфель с деньгами был передан ее отцу, который должен был их спрятать. Речь идет о полутора миллионах евро. Кроме того, депутат Панцери сообщил, что получил от взяткодателей около 600 тысяч евро. Ранее сообщалось, что в показаниях подозреваемых фигурирует глава европейской дипломатии Боррель, хотя о его роли в этой малопочтенной истории пока известно немногое.
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