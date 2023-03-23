ЦРУ и разведка Германии получили задание придумать альтернативную версию о причинах взрывов на "Северных потоках", чтобы скрыть факт, что приказ о подрыве отдал президент Байден. Об этом в своей новой статье пишет американский журналист Сеймур Херш. Указание спецслужбам было дано по итогам визита Шольца в Вашингтон в начале марта, говорится в материале. Как отмечает Херш, лидеры двух стран провели 80-минутную встречу. Большую часть времени не присутствовали даже их помощники. А по итогам переговоров Шольц и Байден даже не дали совместную пресс-конференцию. И ни одна из сторон не обнародовала совместных заявлений или письменных договоренностей. Журналист утверждает, что после поездки Шольца в Штаты американские и немецкие спецслужбы снабдили журналистов New York Times и Zeit ложными легендами, чтобы опровергнуть информацию об ответственности Вашингтона за подрыв газопроводов.