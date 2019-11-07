Дело об ограблении футболистов "Арсенала" раскрыто

Полиция Лондона опубликовала полное видео вооруженного нападения на футболистов "Арсенала". Оно произошло еще в конце июля. Двое неизвестных на мотоцикле пытались ограбить немецкого игрока. Первый хотел ударить Месута Озила, а другой выбегал из-за авто. Нанести вред Озилу один злоумышленник хотел чем-то острым. Преступникам помешал боснийский защитник Сеад Колашинац, защитив Озила от атаки. Более того, он даже пытался вступить в драку с одним из грабителей. Никто из игроков не пострадал. Подозреваемые свою вину признали. Завтра им вынесут приговор.



