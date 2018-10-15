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Дело Скрипалей обвалило цены на недвижимость в Солсбери

Стоимость жилья в британском городе за три месяца упала почти на 9 процентов из-за скандала вокруг отравления экс-сотрудника ГРУ и его дочери. И это притом, что в целом по графству Уилтшир, в котором находится Солсбери, цены наоборот повысились почти на два процента.

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