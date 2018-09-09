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Дело Скрипалей вновь в топе международных новостей
Новый поворот в споре о том, кто "нахимичил" в британском Солсбери. Дело Скрипалей вновь в топе международных новостей. И судя по заявлениям британских властей, оно раскрыто - виновные найдены. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй утверждает: попытка отравления бывшего двойного агента и его дочери совершена двумя российскими гражданами - Александром Петровым и Русланом Бошировым - офицерами ГРУ. В Москве все обвинения Лондона отвергают. И призывают перейти от манипуляций к сотрудничеству.
По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Тереза Мэй занимается "откровенной дезинформацией". "Набором лжи" назвал новые данные расследования Британии постпред России при ООН Василий Небензя. На Туманном Альбионе говорят: доказательств достаточно. Однако делиться ими с Россией никто не намерен. А вот те крохи, которые распространил Скотленд-Ярд, уже стали поводом для множества шуток и оригинальных предположений.
Обнародованные фотографии активно обсуждаются в социальных сетях, саму историю блогеры сравнивают с сюжетом очередного блокбастера, где во всем виноваты "эти русские". А редактор англоязычной "Медузы" - американец Кевин Ротрок - отметил схожесть мужчин с персонажами криминального боевика "Красная жара".
Впрочем, для других Петров и Боширов больше похожи на известных российских комиков Тимура Батрутдинова и Гарика Харламова. Этот мем, к слову, оказался фаворитом у министра иностранных дел России Сергея Лаврова, выяснили российские журналисты.
Вот так выглядят "офицеры ГРУ" по версии главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Он на своей странице в социальной сети публикует кадр из фильма "Афоня". Характерные герои ленты, грузчик и его собутыльник, стоят на улице. "В ожидании Скрипалей" - подписывает стоп-кадр Рогозин.
Особую народную любовь получили ведущие "ОчУмелых ручек". На стоп-кадре - Тимур Кизяков и Андрей Бахметьев. "Александр Петров и Руслан Боширов в процессе изготовления "Новичка", номер отеля в Солсбери" - гласит подпись.
Есть и другие забавные. Например, с британской королевой, под окнами которой дежурят Петров и Боширов.
Придумали интернет-пользователи даже дизайн флакона, в котором можно было бы хранить отравляющее вещество "Новичок".
Одним словом, с точки зрения политиков, достоверность представленных снимков весьма сомнительна. С точки зрения общественности - смехотворна сама попытка выдать "это" за доказательство чего бы то ни было.
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