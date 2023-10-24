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Демографы Литвы: численность населения страны к 2050 году сократится до 2 млн 200 тыс. человек
Литовские демографы бьют тревогу. По самым оптимистичным прогнозам, численность населения страны к 2050 году сократится до 2 млн 200 тыс. человек. Сейчас она составляет почти 3 млн, правда, только по официальной статистике, поскольку трудовую миграцию на Запад учесть сложно. По мнению экспертов, спасением может стать либо ввоз сотен тысяч мигрантов, либо повышение рождаемости. Как они заявляют, "надо заставить женщин рожать по 3-4 ребенка". В осуществимости обоих вариантов есть большие сомнения. А раз так, то демографы предлагают смириться с трагической неизбежностью. В условиях перманентного экономического кризиса избежать депопуляции Литве никак не удастся.
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