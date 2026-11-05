Подсчет голосов на американских промежуточных выборах близок к завершению, но еще не окончен. В целом, ситуация была очевидна уже вчера: налицо триумфальная победа демократов над республиканцами – "синие" теперь контролируют обе палаты парламента.

Тем не менее, на данный момент еще неясна судьба двух мандатов в Сенате и 48 в Палате представителей. Демократы уже заявляют, что резко развернут американский государственный корабль: они собираются в кратчайшие сроки завершить войну в Иране, а также ограничить полномочия Трампа и лишить его возможности затевать новые конфликты.

Хотя Трамп и признал, что кровопролитный хаос на Ближнем Востоке стал причиной поражения республиканцев, менять политику в отношении Ирана он не намерен. По воздушному мосту через Европу в регион Персидского залива продолжают перебрасываться ракетное вооружение и средства ПВО: масштаб американского военного присутствия здесь является беспрецедентным, и эскалация выглядит совершенно неизбежной. В Вашингтоне утверждают, что не собираются возобновлять войну немедленно, но агрессивных намерений не скрывают.

Как сообщают американские СМИ, переход Конгресса под контроль демократов на стратегию Белого дома вряд ли повлияет: советники Трампа уже отыскали юридические инструменты, которые позволяют свести к нулю влияние парламента на текущую американскую политику.