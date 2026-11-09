Демократическая партия США готовит импичмент шефу Пентагона

"Синие" идут в наступление: ABC News сообщает, что демократы в Конгрессе США рассмотрят вопрос об импичменте министра обороны Пита Хегсета из-за конфликта с Ираном.

По их мнению, глава Пентагона злоупотребил полномочиями и втянул страну в безрассудную и дорогостоящую войну, которая обрушила американскую экономику и взвинтила цены для простых граждан.

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис потребовал немедленной отставки министра, назначив партийное заседание по этому вопросу 10 ноября.

При этом инициатором отставки выступил республиканец Томас Мэсси, который уже 10 ноября внесет резолюцию об импичменте на рассмотрение Конгресса.

Сам же Хегсет отвергает обвинения, а Трамп ранее заявил, что намерен сохранить его на посту.