Демократическая партия США опять не договорилась с Белым домом об отмене шатдауна. Из-за этого бюджет на 2019 год так и не принят. Дональд Трамп настаивает на выделении 5 миллиардов долларов на строительство стены с Мексикой - демократы категорически против. Шатдаун длится с декабря, работа министерств приостановлена, около 800 тысяч человек остаются без работы. Новый раунд переговоров состоится сегодня.