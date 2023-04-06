Демократическая партия США стала рассыпаться

Демократическая партия в последнее время изменилась до неузнаваемости в моих глазах и в глазах столь многих в нашем штате и в нашей стране. Партия называет врагом всякого, кто свободен в мыслях и суждениях, у кого есть готовые решения, кто хочет трудиться на благо штата, а не просиживать штаны на бесконечных встречах, работать с людьми на результат, потому что именно для этого и нужны те, кому доверили служить народу. Если ты не следуешь неукоснительно тому, чего требует Демократическая партия, ты подвергаешься буллингу, тебя выбрасывают на обочину.

Триши Котэм, представитель Республиканской партии в конгрессе штата Северная Каролина (США)