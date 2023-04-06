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Демократическая партия США стала рассыпаться

Известная конгрессвумен Марджори Тейлор Грин на судебном заседании по делу экс-президента США Трампа резко отреагировала на происходящее: "Я не думаю, что люди понимают, в какие опасные времена мы живем. Видите ли, Демократическая партия США - это фашисты. Они хотят "отменить" наши голоса".

Так Грин описывает "абсолютный хаос", царивший в Нью-Йорке: "Они хотят насилия, они хотят повторить 6 января и сделать из нас - сторонников Трампа, республиканцев и обычных граждан - преступников".

В Демократической партии США зреет раскол

Демократическая партия США стала рассыпаться. Парламентарий от Северной Каролины Триши Котэм, избранная демократом, перешла на сторону республиканцев. Свой поступок она объяснила тем, что столкнулась с издевками со стороны демократов за поведение, не согласованное с генеральной линией партии. Кроме того, Котэм чувствовала, что не может свободно выражать себя как демократ.

Демократическая партия в последнее время изменилась до неузнаваемости в моих глазах и в глазах столь многих в нашем штате и в нашей стране. Партия называет врагом всякого, кто свободен в мыслях и суждениях, у кого есть готовые решения, кто хочет трудиться на благо штата, а не просиживать штаны на бесконечных встречах, работать с людьми на результат, потому что именно для этого и нужны те, кому доверили служить народу. Если ты не следуешь неукоснительно тому, чего требует Демократическая партия, ты подвергаешься буллингу, тебя выбрасывают на обочину.
Триши Котэм, представитель Республиканской партии в конгрессе штата Северная Каролина (США)

Примечательно, что при первых сообщениях о том, что Котэм собирается перейти к республиканцам, демократы ополчились против нее, призывая к отставке и обвиняя в предательстве. Теперь же им придется иметь дело с тем, что у последних с переходом Котэм сформировалось решающее большинство в местной Палате представителей.

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