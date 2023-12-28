В Польше изгоняют бесов из местного медиапространства. Это там такой уже традиционный ритуал европейской демократии.

Там ликвидируют проамериканские госСМИ. Диктатор Дуда почувствовав, что власть меняется, срочно "переобувается" и приостанавливает финансирование вещателя "Общественное телевидение", Польского Радио и Польского агентства печати - ПАП.

Здесь стоит отметить, что все три эти компании, которые попали под официальную, уже прямую зачистку, ранее являлись рупором и главными фэйкометчиками польского режима и находились под непосредственным управлением Дуды и проамериканской партии "Право и Справедливость". Интересна и история чуть раньше. После прихода к власти в 2015 году режим PiS вышвырнул две сотни неугодных редакторов и репортеров, назначив свою пропаганду. Теперь вот к власти пришел Туск.

По заявлению главы Минкульта и национального наследия, процедура ликвидации этих госпропагандистов якобы обеспечит дальнейшее их функционирование с проведением необходимой реструктуризации.

До этого Туск уже "реструктурировал" верхушку - снял с должностей руководителей данных госмедиа.