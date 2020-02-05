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Демократической партией США сегодня были опубликованы первые результаты кокусов в Айове

В лидерах - экс-мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич и сенатор от Вермонта Берни Сандерс. Кокусами именуют собрания партактивистов. На них отбираются делегаты, которые далее определят кандидата в президенты. Демократы задержали итоги почти на сутки. Американские СМИ отметили, что это знак серьезных проблем в организации партсобраний. От республиканцев победил президент США Дональд Трамп.

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