3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Демократической партией США сегодня были опубликованы первые результаты кокусов в Айове
В лидерах - экс-мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич и сенатор от Вермонта Берни Сандерс. Кокусами именуют собрания партактивистов. На них отбираются делегаты, которые далее определят кандидата в президенты. Демократы задержали итоги почти на сутки. Американские СМИ отметили, что это знак серьезных проблем в организации партсобраний. От республиканцев победил президент США Дональд Трамп.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе