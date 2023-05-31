Демократии в Европе не хватило - пришли в Беларусь: жители Латвии требуют честных выборов

К консульству Латвии в Витебске пришли латыши. Они были вынуждены уехать, а некоторые и вовсе бежали из родной страны из-за дискриминации и преследований со стороны спецслужб. Личные истории борьбы за правду вы узнаете в репортаже Марины Романовской.

Проголосовать за честные выборы к консульству Латвии в Витебске пришли уроженцы прибалтийского государства. У каждого есть своя история. Как сами говорят, европейской демократии на всех не хватило, поэтому сейчас в Беларуси. В руках плакаты, где люди просят сейм Латвии сделать выбор не в ущерб простым людям.

Сейчас сейм опять выбирает тех людей, которые выгодны им. Клан создался таких партий, которые ставят своих прозападных, не побоюсь этого слова, марионеток, которые не отражают волю народа. Участник акции





Дискуссия о необходимости всенародного избрания идет столько, сколько в стране действует парламентская республика. Полномочия президента декоративные и сводятся к выполнению церемониальных функций. Выражаясь по-народному, говорящая голова.

Я считаю, что президента должен выбирать народ, голосовать за кандидата, которого народ хочет выбрать, а не политические или нацблоки. По опыту прошлых лет президентом становится кто-то, кого народ вообще не знает. Есть пример из Канады. Ночью выбрали, а утром народ узнал, кто у них президент есть. Участник акции

Сами жители прибалтийского государства называют выборы президента парламентским междусобойчиком. Именно поэтому народ не считает президента легитимным. Латвийские активисты выступают с инициативой всенародных выборов президента, но их мнение так и остается неучтенным. Сегодня люди попытались передать письмо с просьбой о демократических выборах депутатам сейма Латвии через консульство. Но дипломатическое представительство по какой-то причине проигнорировало их желание быть услышанными.

Институт президентства в Латвии непопулярен. Президента не считают легитимным. Жители никак не участвуют в его выборе, это внутрипарламентские договорняки. И хорошо, если это происходит внутри парламента. Известного бывшего президента в Латвии - Валдиса Затлерса, который был врачом - избирали в зоопарке. Это такой политический мем. Группа так называемых латвийских олигархов собралась в Рижском зоопарке и решала за чашкой кофе, кто выгоден им. Андрей Стариков, политолог, руководитель информагентства Вaltnews





Латвия - показательный пример, как бывает, если политики не ставят приоритетом благосостояние народа и беспрекословно следуют указке сверху. Видимо, конкретно им удобна роль марионеток в чужих играх. А что с людьми? Нет, не с теми, кто у власти, а с теми, кто работает в больницах, школах, на предприятиях. Зарплата, которая оставляет желать лучшего, растущие цены на продукты и неподъемные счета за энергоресурсы. Эти проблемы действительно волнуют обычных жителей Латвии.

Пока многие боятся открыто высказывать позицию, мнение некоторых - это касается неграждан - и вовсе не спрашивают. У этой категории нет права голоса, в том числе на выборах в Сейм, депутаты которого выбирают президента. Получается, как говорят сами жители, разделение людей на своих и чужих. Международные организации уже много лет изучают вопрос "фиолетовых паспортов" (такого цвета обложка главного документа у неграждан), считая такое разделение дискриминацией, но пока ситуация остается неизменной.

Очевидно, что от волеизъявления граждан первое лицо страны никак не зависит. Но есть еще одна важная особенность - президент в принципе представляет интересы не всех лиц, проживающих в Латвии. Поэтому кандидатура не окажет никакого влияния на настроение населения в полном его объеме. Ольга Лазоркина, аналитик БИСИ

В свое время каждый из президентов Латвии, если и не отличилсяпоступками на благо народа, то уж громкими скандалами точновошел в историю государства. Эгилс Левитс, например, известен как ярый борец с памятниками советским воинам. Поддержал он и снос монумента Освободителям Риги. Сами же граждане назвали это "антизаслугой" и совсем не поводом для гордости. Но чего не сделаешь, если куратор так велел.

Левитс - президент-нацик, ставленник - кандидат национального объединения. Это автор преамбулы Конституции Латвии, который написал, что Латвия - государство для латышей, а остальным там не очень и рады. Естественно, это завуалировано в юридической терминологии. Такой идеолог расовой чистой Латвии. Он отказался участвовать, потому что не получил поддержку всех сил, представленных в парламенте. Покапризничал и обиделся. Андрей Стариков, политолог, руководитель информагентства Вaltnews