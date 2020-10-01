Из уст обитателей Елисейского дворца звучат осуждения в адрес действий белорусских силовиков во время так называемых "мирных" альтернативных шествий. Только в самой же Франции водометы распыляют далеко не брызги духов "Шанель", а мощными напорами воды травмируют протестующих.



Кадры на ваших экранах говорят сами за себя. Ни намека на уважение к женщинам. Среди французских силовиков джентльменов, видимо, не найти. Да и резиновые пули идут в ход без разбора. К слову, во время прошлогодних разгонов акции "желтых жилетов" с особой жестокостью французских силовиков около 3 тысяч участников были изувечены, 11 человек погибли. Но вместо переговоров с протестующими и диалога, который всем так советует Макрон, сам президент Франции лишь ввел закон, позволяющий полицейским задерживать любого собирающегося прийти на несанкционированную акцию протеста, причем, без ордера и до начала акции. В случае повторного задержания за массовые беспорядки грозит 5 лет тюрьмы и штраф до 15 тысяч евро. Демократия "по-французски", видимо. Жестокость французской полиции трактуется как вынужденная мера. А действия белорусских силовиков прозвали тиранией. Хотя кадры с места событий говорят сами за себя.



