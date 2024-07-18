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Демократия ли? Румынского депутата вывели с заседания после критики в адрес фон дер Ляйен

Скандал на заседании Европарламента в Страсбурге. Румынского депутата вывели из зала после критики в адрес Урсулы фон дер Ляйен во время дебатов по поводу переизбрания на пост главы Еврокомиссии. Депутат заявила, что население Румынии обеднело из-за западной поддержки Киева. "Фон дер Ляйен своей политикой убивает людей на Украине!" - кричала она. Ранее румынский депутат призвала к переговорам по Украине, отметив, что мир отправкой оружия не достигается.

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