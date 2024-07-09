Демократия по-французски: Ле Пен может ждать наказание за растущую популярность ее партии и смелые заявления

Жажда политической расправы: Ле Пен может ждать наказание за растущую популярность ее партии и смелые заявления. Как сообщает французское телевидение, прокуратура Парижа начала расследование против лидера "Национального объединения" по подозрению в незаконном финансировании ее президентской кампании 2022 года. Поводом послужила жалоба Национальной комиссии по счетам избирательных кампаний и политическому финансированию. Как отмечается в материале, у ведомства были подозрения не только относительно Ле Пен, однако именно она стала фигурантом дела.