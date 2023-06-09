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Демократия в деле - власти Эстонии лишили вида на жительство в республике активистку "Бессмертного полка"
Эстонские власти лишили вида на жительство в республике активистку "Бессмертного полка". Зое Палямар на 10 лет запрещен въезд в шенгенскую зону. Такое решение было принято по рекомендации полиции безопасности страны.
Палямар является лицом без гражданства и в настоящее время находится в России. Наряду с уже высланными в этом году из Эстонии Алексеем Есаковым и Сергеем Чаулиным она была координатором движения "Бессмертный полк" в Таллине.
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