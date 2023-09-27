"Демократию необходимо время от времени купать в крови": как протеже США захватил власть в Чили

11 сентября 2023 исполнилось 50 лет со дня военного переворота в Чили - самого кровавого в Латинской Америке - и прихода к власти проамериканского диктатора Аугусто Пиночета.

"Я не диктатор. У меня просто сердитое лицо", - так отвечал на критику Аугусто Пиночет. 10 тыс. политзаключенных, пытки 40 тыс. человек, убийство более 3 тыс. граждан - его заслуги. Но не будем забегать вперед. Для начала обратимся к выборам в Чили в 1970 году.

В той электоральной кампании победу одержал Сальвадор Альенде - лидер блока "Народное единство". Партия придерживалась социалистических взглядов и была намерена строить экономику Чили, основываясь на государственных рельсах.

Аграрная реформа, доступное жилье для бедняков, возможность простым работягам получить образование и медпомощь - лишь одни из направлений социально ориентированной политики нового руководства. Подобный подход шел вразрез с американским пониманием мира. Белый дом быстро понял, что одна из ведущих стран Латинской Америки выходит из под его контроля и готова пойти по пути социалистической Кубы.





Как вам такие методы? Прошло полвека, а ничего не меняется - санкции и подрыв изнутри. В рассекреченных в 2004 году архивах указано, что американцы потратили тогда несколько десятков миллионов долларов на смещение Альенде, но деньги сначала не помогли. А тут еще президент Чили совершал немыслимые поступки на международной арене: встречался с Фиделем Кастро и несколько раз посетил Советский Союз. И Вашингтон начал давить по всем фронтам.





Наступив на хвост крупному иностранному бизнесу, в том числе американскому, Альенде фактически подписал себе приговор. ЦРУ под патронажем тогдашнего госсекретаря США Генри Киссинджера решило, что нужен проверенный инструмент демократии на штыках - военный переворот.

Первая попытка военной революции была предпринята в июне 1973 года, но была подавлена верными Альенде солдатами. Вторая, в сентябре, началась со знаменитой фразы "В Сантьяго идет дождь". Так по радио звучала команда подготовленным американцами "революционерам" во главе с Аугусто Пиночетом, который предал свою страну.

За считанные часы военные заняли административные постройки и обстреляли президентский дворец из ракет. Альенде покончил с собой.





Так в Чили установилась военная хунта, которая быстро погрузила страну в пучину террора. Ее лидер, американский ставленник Аугусто Пиночет, любил повторять: "Демократию необходимо время отвремени купать вкрови, чтобы она оставалась демократией".



