Демократы готовят масштабные расследования действий Трампа на посту президента

Политики Демократической партии США готовят масштабные расследования действий Дональда Трампа на посту президента, сообщает агентство Reuters.

В разбирательства также могут быть вовлечены глава SpaceX Илон Маск и члены семьи хозяина Белого дома.

Уточняется, что, получив большинство в обеих палатах Конгресса по итогам промежуточных выборов, демократы отказались от немедленного импичмента ради сбора юридических оснований.

В октябре демократы из следственных комитетов Палаты представителей и Сената уже направили запросы в SpaceX, Министерство обороны и Белый дом в рамках расследования ограничений использования спутниковой системы Starlink на территории Украины.