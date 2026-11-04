Демократы лидируют на выборах в Конгресс США

В США идет подсчет голосов на промежуточных выборах в Конгресс. Избирательные участки закрылись практически на всей материковой части страны. Двери остаются открытыми лишь на Аляске и Гавайях.

Американцы избирали всех 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. Согласно последним данным, в борьбе за нижнюю палату лидерство захватили демократы. Они уже гарантировали себе как минимум 111 мандатов, в то время как у республиканцев - 64 места. Для получения итогового контроля любой из сторон необходимо преодолеть планку в 218 кресел.

Схожая ситуация и в Сенате - там в большинстве демократы.

Не обошлись эти выборы и без технических неполадок. В Нью-Йорке из-за некорректного программного обновления зависли сканеры, тем самым заблокировав более 250 тыс. бюллетеней. Их будут считать вручную. В Иллинойсе на пунктах и вовсе закончилась бумага, а в Огайо полиция эвакуировала школу из-за звонков о минировании.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп морально подготовился к грядущему фиаско. Он объявил, что в случае победы демократов задействует режим "мистера вето" и будет блокировать любые инициативы оппонентов до тех пор, пока те не пойдут с ним на сделку.