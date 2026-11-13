Демократы обнародовали план политической войны против Трампа

Представители Демократической партии обнародовали свой план политической войны против Трампа. Перечень направлений, которые выбраны для первых ударов, представлен публике открыто.

Новый состав Конгресса начнет работу в январе, и первым делом депутаты возьмутся за военное ведомство.

Для начала предполагается остановить производство линкоров, которые должны нести на борту ядерное оружие. "Министерство войны" будет переименовано и получит свое первоначальное название - Министерство обороны.

Конгрессмены намерены также довести до конца импичмент главе военного ведомства Питу Хегсету.

Наконец, серьезные сокращения и пресловутая оптимизация ожидают армейский бюджет. 1,5 трлн долларов на 2027 год демократы считают слишком большой суммой: военным предложат умерить аппетиты и существенно сократить свои расходы.