Демократы получают контроль над обеими палатами Конгресса США

На промежуточных выборах в Конгресс США побеждают демократы. Телеканал NBC News прогнозирует, что "синие" могут получить 258 мест, а республиканцы наберут 177.

Выборы не обошлись без скандалов. В Нью-Йорке счетные машины не справились с учетом четверти миллиона бюллетеней.

Во Флориде из-за наводнения 19 участков были закрыты.

Тем не менее это серьезно не повлияло на исход, и Трамп уже поздравил демократов с победой.

Картину разгрома "красных" дополняет и поражение на выборах губернаторов - 39 победителей оказались демократами.