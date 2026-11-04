Демократы получают контроль над обеими палатами Конгресса США
На промежуточных выборах в Конгресс США побеждают демократы. Телеканал NBC News прогнозирует, что "синие" могут получить 258 мест, а республиканцы наберут 177.
Выборы не обошлись без скандалов. В Нью-Йорке счетные машины не справились с учетом четверти миллиона бюллетеней.
Во Флориде из-за наводнения 19 участков были закрыты.
Тем не менее это серьезно не повлияло на исход, и Трамп уже поздравил демократов с победой.
Картину разгрома "красных" дополняет и поражение на выборах губернаторов - 39 победителей оказались демократами.