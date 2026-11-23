Демократы в Конгрессе США, по информации СМИ, готовятся пойти против воли Трампа.

После победы на ноябрьских выборах они получили большинство в обеих палатах парламента и уже в январе собираются вынести на голосование новый многомиллиардный пакет военной и гуманитарной помощи Украине. При этом сенаторы рассчитывают переманить на свою сторону часть республиканцев, чтобы протолкнуть закон, даже если Трамп наложит на него запрет.

Одновременно в Конгрессе хотят связать Белому дому руки - запретить президенту тормозить уже одобренные поставки оружия и самостоятельно снимать санкции с России.