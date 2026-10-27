Демократы США объявили войну российскому дизелю

Конгрессмены-демократы решили сыграть против трамповской "дизельной сделки". Они пригрозили американским нефтяным компаниям ответственностью за импорт дизельного топлива из России.

В заявлении на сайте юридического комитета Палаты представителей Конгресса законодатели призвали банки и порты не участвовать в закупке, перевозке, импорте российского дизеля в США, не содействовать его поставкам на другие рынки.

Идет жесткая критика соглашения Трампа с Москвой с упором на "нарушение федерального законодательства". Компаниям обещают гражданско-правовые санкции, штрафы до миллиона долларов, а их руководителям - лишение свободы на срок до 20 лет.