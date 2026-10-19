Демократы США организовали акции против Трампа по всей стране

Масштабные политические акции в США организованы Демократической партией против политики Трампа под лозунгом "Никаких королей".

Участники обвиняют главу Белого дома в авторитаризме и в чрезмерной концентрации власти в одних руках.

Как полагают аналитики, главная цель - мобилизация электората. Демократы стремятся максимально поднять явку сторонников перед промежуточными выборами в американский Конгресс, которые пройдут 3 ноября.

На это указывает и публикация данных соцопросов, согласно которым уровень одобрения политики Трампа рухнул до 33 %. Это значение на 4 процентных пункта ниже июльских показателей и на 8 пунктов уступает результатам 2025 года.