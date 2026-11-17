Представители Демократической партии в американском Конгрессе выступили с радикальной инициативой: они требуют принять закон, который обеспечит каждому гражданину компенсацию в 1700 долларов. Такие выплаты предполагается сделать за счет сокращения запрошенного Дональдом Трампом военного бюджета.

Пентагон требует в 2027 году 1,5 трлн долларов, значительная часть которых пойдет на финансирование конфликта в Иране.

Эта война крайне непопулярна - ее поддерживают лишь 30 % американцев.