Демократы намерены заблокировать пакет помощи 30 миллионам американцам

Белый дом решил продлить выплаты особо пострадавшим от коронавируса гражданам и предприятиям. Администрацией были проведены переговоры с представителями Демократической партии. Президент США подписал пакет документов, однако его противники намерены указы отменить голосованием в парламенте. Демократы указывают, что бюджет не располагает сотнями миллиардов долларов для дополнительной помощи. В продлении выплаты пособий нуждаются 30 миллионов американцев. Большинству из них буквально не хватает денег на покупку хлеба. Демократы полагают, что денежная помощь повысит рейтинг Трампа в канун президентских выборов.



