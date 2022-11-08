Демократы рискуют утратить контроль над конгрессом США

В США сегодня основной день голосования на промежуточных выборах в конгресс.

Опросы обещают уверенную победу республиканцев, которые грозят начать процедуру импичмента Джо Байдену. Экс-президент Дональд Трамп на встречах со сторонниками открыто агитирует за "свержение демократов - лунтиков в виде Байдена и Пелоси".

Правда, велики риски массовых фальсификаций. Только в Филадельфии могут признать недействительными 3,5 тысячи бюллетеней. А четверть миллиона бланков были отправлены по почте людям, которых, возможно, даже не существует. Как раз этого числа голосов достаточно, чтобы победили демократы.