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Демократы рискуют утратить контроль над конгрессом США

В США сегодня основной день голосования на промежуточных выборах в конгресс.

Опросы обещают уверенную победу республиканцев, которые грозят начать процедуру импичмента Джо Байдену. Экс-президент Дональд Трамп на встречах со сторонниками открыто агитирует за "свержение демократов - лунтиков в виде Байдена и Пелоси".

Правда, велики риски массовых фальсификаций. Только в Филадельфии могут признать недействительными 3,5 тысячи бюллетеней. А четверть миллиона бланков были отправлены по почте людям, которых, возможно, даже не существует. Как раз этого числа голосов достаточно, чтобы победили демократы.

Республиканцы полны решимости остановить и финансирование конфликта в Украине, фактически зарубить глобальный военный проект Вашингтона. Распространяют листовки с призывом: "Скажи нет военной помощи Киеву". Досрочно в США уже проголосовали рекордные 42 миллиона избирателей и большая часть из них - по почте. И как показывает американская практика, это самая удобная технология для фальсификаций.

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