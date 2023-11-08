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Демократы в Сенате США заблокировали законопроект о помощи Израилю без Украины
Представители Демократической партии в Сенате США заблокировали рассмотрение законопроекта о выделении 14,3 млрд долларов помощи Израилю без упоминания Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Examiner.
В сообщении говорится, что 7 ноября демократы заблокировали попытку республиканцев добиться быстрого одобрения законопроекта об оказании помощи Израилю. Они подчеркнули, что считают необходимым оказание экстренной помощи не только Тель-Авиву, но и Киеву. Также демократы выступили против того, чтобы финансы для Израиля изыскивались за счет сокращения средств, выделяемых для Налогового управления США.
Одновременно с этим сенаторы заявили, что готовят свой законопроект о дополнительном финансировании и надеются представить его уже на этой неделе.
Напомним, что 3 ноября палата представителей США одобрила законопроект о предоставлении помощи Израилю без упоминания Украины. Белый дом в свою очередь предупредил, что президент США Джо Байден наложит вето на данный законопроект, если он будет согласован обеими палатами Конгресса.
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