Демократы в Сенате США заблокировали законопроект о помощи Израилю без Украины

Представители Демократической партии в Сенате США заблокировали рассмотрение законопроекта о выделении 14,3 млрд долларов помощи Израилю без упоминания Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Examiner.

В сообщении говорится, что 7 ноября демократы заблокировали попытку республиканцев добиться быстрого одобрения законопроекта об оказании помощи Израилю. Они подчеркнули, что считают необходимым оказание экстренной помощи не только Тель-Авиву, но и Киеву. Также демократы выступили против того, чтобы финансы для Израиля изыскивались за счет сокращения средств, выделяемых для Налогового управления США.

Одновременно с этим сенаторы заявили, что готовят свой законопроект о дополнительном финансировании и надеются представить его уже на этой неделе.