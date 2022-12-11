Демонизация неугодных СМИ - Европа продолжает неравную схватку с правдой

Европа продолжает неравную схватку с так называемыми врагами народа. В Латвии арестовали настоящего злодея. Дело в том, что мужчина устанавливал жителям Риги, только представьте себе, российское телевидение. Портал "Дэлфи" уточняет: в ходе расследования установлено, что задержанный длительное время "обеспечивал подключение телевидения для почти сотни домохозяйств". Сейчас злостный нарушитель помещен под стражу.

Что ж, неудивительно, ведь либеральные медиа переживают серьезный кризис доверия. Западное общество все чаще обращается к альтернативной информации. Люди раздражены многомесячным доминированием проукраинской повестки в отечественных СМИ. Spiegel констатирует, что опрос исследовательского центра Cemas показал серьезные изменения общественного мнения. За полгода на 11 % выросло количество граждан, которые согласились, что действия России в Украине были неизбежным ответом на провокации НАТО. Так считает 40 % респондентов.

Бороться с отклонениями от генеральной линии Вашингтонского обкома стали тотальной цензурой. Если раньше блокировке подвергались российские и белорусские СМИ, то сейчас с легкой руки лишают лицензий даже карманные медиа.

Запад перешел в режим военной пропаганды. Как мы знаем, первой на войне умирает именно правда. Право на существование имеет только генеральная линия Вашингтонского обкома, инакомыслие чревато последствиями. Созданы условия, при которых западное общество погружают в нужную искусственную реальность. Информационное пространство полностью закрыто от альтернативной точки зрения. Фактически формируется колоссальная "Эхо-камера". Нужные идеи, смыслы и образы усиливаются и подкрепляются за счет повторения внутри этой закрытой системы. Иными словами, любые высказывания приводят не к дискуссиям, а к поддакиванию и поддержке единомышленников.

Угрозой национальной безопасности могут объявить даже карманные медиа. Телеканал "Дождь" слегка поморосил в Латвии и был лишен лицензии на работу. Причиной стала оговорка ведущего, который назвал российских военных "нашей армией". До кучи насыпали про необеспечение звуковой дорожки на национальном языке и изображение Крыма на карте как части территории России. Самое ироничное в этой ситуации, что руководство канала еще до блокировки успело положить на жертвенный алтарь своего ведущего. Ему вручили трудовую и отправили "За тридевять земель". Справедливо? Не думаю. Спустя некоторое время о справедливости вспомнил главред канала Тихон Дзядко.





Я читал в книжках, что на Западе существует состязательность сторон. Я читал, что обвиняемая сторона имеет право привести свои аргументы в ответ на обвинения. Была ли такая возможность у телеканала "Дождь" сегодня? Нет, ее не было. На 30-минутное заседание Совета по электронным медиа представителей "Дождя" не пригласили. По итогам 30-минутного заседания появилось 14-страничное решение. Навыкам скорописания уважаемых членов уважаемого Совета по электронным медиа можно только позавидовать. Несомненно, сегодняшнее решение абсурдно, и оно не имеет ничего общего со здравым смыслом.

Очень похожая ситуация развернулась в 2018 году. Польский телеканал, который старательно, но безуспешно мимикрирует под белорусский, выставил за дверь своего сотрудника. Без разговоров и уведомлений. Иван Шило всего лишь опубликовал ироничный пост на своей странице. Причем там не было никаких оговорок или искажений. На официальном фото демонстрировалось, как Трамп в прямом смысле нагнул Дуду. В мае 2014 года была уволена главный редактор The New York Times Джилл Абрамсон за публикацию материала, в котором говорилось, что среди пророссийского ополчения на Украине в основном местные жители, некоторые из которых раньше служили в украинской и советской армиях. Подобных случаев десятки, если не сотни. Одно из основных требований к западным журналистам - безоговорочное подчинение и вера в собственную ложь. В редакции Радио "Свобода" для проверки на лояльность используют детектор лжи.

Свобода слова там существует исключительно на бумаге, а фактически там существуют некие мейнстримные такие заявления, некие идеологические потоки, и тот, кто в эти идеологические потоки не вписывается, он просто очень быстро и аккуратно выпиливается из всей системы. Алексей Беляев, политолог

Тоталитарной цензурой наотмашь бьют по свободе слова. Национальный совет по электронным СМИ Латвии заблокировал трансляции всех российских телеканалов, которые оставались доступными для латышских зрителей. В стране невзошедшей демократии за просмотр российского и белорусского ТВ грозит штраф в размере до 14 тыс. евро. RussiaToday и Sputnik заблокированы во всех странах Евросоюза и Великобритании. В США крупнейшие операторы полностью лишили своих клиентов "русских" пакетов. Телеканал "Беларусь 24" был абсолютно варварски, без официального уведомления, отключен от спутникового вещания на ряд стран европейского и тихоокеанского региона. Свободу слова на Западе уже открыто называют "оружием войны".

Пуля уносит жизнь. Бомба уничтожает целую деревню. Ложь онлайн или с трибуны - нет. Но что, если эта ложь, повторяемая неоднократно и на многих платформах, побуждает, вдохновляет или мотивирует других браться за оружие? Угрожать безопасности других. Закрывать глаза на зверства или, что еще хуже, становиться их соучастниками. Что тогда? Это уже не гипотетика. Оружие войны изменилось, оно перед нами и требует того же уровня действий и активности, которые мы вкладываем в оружие прошлого. Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии